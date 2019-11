La tension monte autour d'Unai Emery à Arsenal

La série de mauvais résultats d'Arsenal, qui n'a plus gagné depuis 5 matches en championnat, rend la situation du coach Unai Emery de plus en plus tendue, au point qu'une conférence qu'il devait donner vendredi à Londres a été annulée, a-t-on appris mercredi.

"C'est avec beaucoup de regrets que nous ne pouvons maintenir la présentation d'Unai Emery devant les étudiants ce vendredi", a écrit la direction de l'University Campus of Football Business, un établissement qui forme aux métiers du football à Wembley et à l'Etihad à Manchester.

Dans un message électronique à ses étudiants qui a fuité dans la presse, l'UCFB explique avoir "remarqué qu'il y avait eu de nombreuses réactions négatives visant M. Emery à l'annonce de son invitation".

Des réactions apparemment si vives que l'établissement a invité ses étudiants à être prudents sur "l'empreinte digitale (qu'ils créent), qui pourrait avoir un impact tout au long de votre carrière dans l'industrie du football".

Auteur d'un nul dans le temps additionnel face à l'avant-dernier Southampton (2-2) samedi, Arsenal n'a pris que 3 points sur les 5 dernières journées et a 8 points de retard sur le Top 4 qui qualifie pour la Ligue des Champions, son objectif.

Cible de toutes les critiques en raison de choix surprenants, comme la mise à l'écart prolongée de Mesut Özil, et de la médiocrité du jeu de son équipe après plus d'un an en place, Unai Emery fait partie des favoris pour être le prochain entraîneur limogé.

"En tant que coach, tous les moments sont difficiles dans ma carrière", a relativisé l'intéressé en conférence de presse mercredi avant la réception de Francfort jeudi en Ligue Europa.

En tête de son groupe avec 10 points, Arsenal n'a besoin que d'un nul pour se qualifier. Si le Standard de Liège perd à Guimaraes, Arsenal serait qualifié même en perdant.