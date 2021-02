Laurent Ciman devient l'adjoint de Thierry Henry à Montréal: "Content d'être de retour à la maison"

Le CF Montréal, anciennement appelé Impact de Montréal, a annoncé mercredi la venue de Laurent Ciman au poste d'entraîneur adjoint. L'ancien défenseur belge de 35 ans, sans club depuis la fin de son aventure à Toronto au terme du défunt exercice, a disputé trois saisons à Montréal, de 2015 à 2017.



"Je suis très content d'être de retour à la maison", a dit l'ancien Diable Rouge qui secondera désormais le Français Thierry Henry en poste comme entraîneur depuis novembre 2019. "C'était mon souhait depuis longtemps et j'ai cette grande opportunité pour moi et ma famille. Je veux maintenant apporter ma pierre à l'édifice."

En 2015, Laurent Ciman avait quitté le Standard de Liège pour rejoindre Montréal notamment pour sa fille autiste Nina, qui allait pouvoir bénéficier de la qualité des structures canadiennes. "Nous sommes très heureux que Laurent se joigne au personnel d'entraîneurs et qu'il soit de retour avec le club", a déclaré le Belge Olivier Renard, directeur sportif du CF Montréal. "C'est une association logique et souhaitable, sachant l'attachement que Laurent a toujours eu pour ce club et cette ville. Nous pourrons compter sur son expérience après une belle carrière en Europe, en MLS et sur la scène internationale." Outre son passage à Montréal, couronné par un titre de Défenseur de l'année en MLS en 2015, Ciman a aussi évolué au Los Angeles FC (2018) et au Toronto FC (2019-2020), deux autres clubs du championnat nord-américain de football. International belge à 20 reprises (1 but), Ciman a aussi porté les couleurs de Charleroi, du Club de Bruges, Courtrai et du Standard de Liège. Il affiche 515 matches chez les professionnels au compteur. La prochaine saison de MLS doit débuter le 17 avril. En 2020, le titre est revenu à Columbus alors que Montréal a terminé 9e de la Conférence Est, loupant de peu les playoffs. Créé en 1992, le club va entamer cette année sa dixième saison en championnat nord-américain de football. Olivier Renard en est le directeur sportif depuis septembre 2019.