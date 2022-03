Le ballon de la Coupe du monde au Qatar s'appelle Al Rihla

Al Rihla ("le voyage"), nom du ballon officiel de la Coupe du monde de football qui se tiendra au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022) et les noms des ballons précédentsValentin RAKOVSKY

Le ballon de la Coupe du monde de football qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre au Qatar s'appelle Al Rihla (le voyage), a annoncé la Fifa mercredi sur Twitter.

A dominante blanche avec des zébrures bleues et rouges relevées de doré, il porte le sigle d'Adidas, l'équipementier sportif qui le commercialisera à partir du 12 avril.

Il succède à "Telstar 18", le ballon de la Coupe du monde 2018 en Russie et à "Brazuca" (Brésil 2014) ou encore Jabulani (Afrique du sud 2010).

Selon la Fifa, Al Rihla "possède les trajectoires les plus rapides jamais enregistrées (et) contribuera au rythme et à la qualité des matches".

Il "tire son inspiration de la culture, de l'architecture, des bateaux traditionnels et du drapeau du Qatar", précise-t-on de même source.