Les conséquences sont terribles: le Barça CHARGE Griezmann et Dembélé après leur vidéo polémique

La polémique autour d'une vidéo montrant Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé se moquer d'Asiatiques continue de faire parler. Après les partenaires, c'est à présent le club qui charge ses joueurs.

Le FC Barcelone passe à l'offensive. Le club voit son image écornée sur le marché asiatique depuis la sortie sur les réseaux sociaux d'une vidéo datant de 2 ans. On y voit Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann se moquer du personnel venu leur porter assistance dans une chambre lors d'un voyage au Japon.

Ce matin, Konami mettait fin à sa collaboration avec Griezmann. Devant l'ampleur de la polémique, avec une crainte réelle pour son image de marque en Asie, le Barça a décidé de réagir. Comment ? En chargeant les deux joueurs, sous contrat en Catalogne. "Le FC Barcelone regrette profondément le mécontentement des supporters japonais et asiatiques et des partenaires de notre Club provoqué par une vidéo parue il y a quelques jours sur les réseaux sociaux dans laquelle deux joueurs de l'équipe première (Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann) faisaient preuve d'un manque de respect dans leur attitude envers plusieurs employés de l'hôtel où ils séjournaient".

Le club reproche ensuite à ses joueurs un manque de respect nuisible au club. "Cette attitude ne coïncide en rien avec les valeurs que le FC Barcelone représente et défend [...] Le Conseil d'Administration qui gère aujourd'hui le Club s'engage à ce que des épisodes de cette nature ne se reproduisent pas. Les joueurs ont déjà montré leurs regrets et se sont excusés auprès des fans et partenaires japonais, ce que le Club apprécie. Néanmoins, le FC Barcelone se réserve le droit de prendre les mesures internes qu'il juge appropriées", publie le club dans son communiqué.

Antoine Griezmann est cité sur le départ pour prolonger Lionel Messi. Ousmane Dembélé fait lui parler de lui régulièrement pour ses nombreuses blessures.