Le FC Barcelone meilleur club du monde

(c) belga

L'IFFHS (l'International Federation of Football History and Statistics) a dévoilé son classement des meilleurs clubs de la décennie.

Si l'on pouvait imaginer que le Real Madrid trônerait en tête grâce à ses C1 remportés en 2014, 2016, 2017 et 2018, c'est finalement son rival historique, le FC Barcelone, qui émerge avec 2877 points.

Cet institut s'est justifié sur son site internet : "Le Barça a remporté au cours de la dernière décennie trois classements mondiaux annuels des clubs IFFHS (2011, 2012, 2015)".

Les Blaugrana avaient déjà affirmé leur suprématie dans ce classement lors de la décennie 2011-2020.

Le club catalan a remporté pas moins de 22 titres durant cette période (la meilleure de son histoire) : six Liga, deux Ligues des champions, cinq Coupes du Roi, deux Coupes du monde des clubs, deux Supercoupes d'Europe et deux Supercoupes d'Espagne.

Le Real Madrid, 2ème de ce classement, n'a pas démérité puisqu'il a décroché 19 titres depuis 2011 et totalise 2782 points. le Bayern Munich et le PSG complètent, dans l'ordre, ce quatuor avec respectivement 2594 points et 2357 points.

Après avoir connu de nombreux succès sous la présidence de Rosell et Bartomeu, le Barça entame un nouveau cycle avec Joan Laporta, élu par les Socios il y a 15 jours.