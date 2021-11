Jeremy Doku a tapé dans l'œil d'un monument du football européen

L'avenir de Jeremy Doku pourrait se dessiner loin de Rennes. Le Diable Rouge de 19 ans intrigue de nombreux clubs européens, mais deux d'entre eux semblent avoir pris un léger avantage dans l'espoir d'un transfert, sans doute l'été prochain.

Alors que l'intérêt de Liverpool n'est pas nouveau, avec une première approche formelle l'été dernier, le Mundo Deportivo annonce que Doku intéresse aussi le FC Barcelone. Le Belge serait vu comme l'option de remplacement en cas de départ d'Ousmane Dembélé. De retour aux affaires après une blessure au genou, le Diable Rouge espère retrouver du rythme à Rennes avant de penser au mercato.

Indice de crédibilité: 3,5/5, probable. Le Diable Rouge intéresse l'Europe et ses grands clubs. Mais tous ont encore des réserves. Il faudra avant tout recommencer à performer dans les prochains mois. Sans quoi ce sera difficile de prétendre à un transfert de ce genre. Quand on connaît le potentiel du joueur, on peut miser sur un retour en bonne forme. Pour le Barça, il faudra aussi régler le problème financier. Une vente de Dembélé pourrait, en ce sens, être d'une grande aide.