Le Barça recale un candidat au poste de recruteur pour des tweets pro-Madrid

C'est sans doute l'une des histoires les plus inattendues de la journée. Sport et le Mundo Deportivo nous informent que le FC Barcelone a décidé de ne pas faire appel à Elvis Coca, qui devait devenir le responsable du recrutement de la réserve dans le club catalan. Mais il passe à côté de la montre en or, après la découverte de nombreux tweets, qu'il a écrit ces dernières années.

Le problème, c'est que ces tweets étaient tous pro-Madrid, plus précisément favorables au Real Madrid. Faire l'éloge permanente du grand rival lui a fait perdre en popularité au sein de la direction catalane. Dans ces messages, citons des réactions joyeuses à chaque victoire contre le Barça ou encore une demande pour ramener Luis Suarez à la Maison Blanche.

Elvis a immédiatement mis son compte en privé, mais le mal est fait: il ne sera pas nommé au Barça.