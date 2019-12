Le Bayern Münich dévoile le nom de son entraîneur jusqu'au terme de la saison

Hansi Flick restera l'entraîneur du Bayern Munich jusqu'au terme de la saison, a annoncé dimanche le club champion d'Allemagne. Flick, 54 ans, assurait l'intérim depuis le départ de Niko Kovac le 3 novembre.

Avec huit victoires et deux défaites, toutes compétitions confondues, Flick a convaincu ses dirigeants à le maintenir au poste d'entraîneur principal jusqu'au terme de la saison. "Continuer avec Hansi Flick comme entraîneur principal au-delà de cette date est une option envisageable", a précisé le Bayern dans un communiqué. "Nous sommes très satisfaits du travail d'Hansi Flick", a déclaré Karl-Heinz Rummenigge, le président du club.

"Sous sa conduite, la progression sur le terrain a été exceptionnelle, tant en termes de qualité de notre jeu que de résultat. Nous avons établi un nouveau record en 28 ans d'histoire de Ligue des Champions avec six victoires en six matchs de groupe et en Bundesliga nous sommes revenus à distance rapprochée de la tête. Je suis convaincu que le Bayern va continuer l'année prochaine là où nous nous sommes arrêtés lors des derniers matchs, à savoir pratiquer un football attractif et performant." "Je suis heureux que le Bayern continue à me faire confiance en tant qu'entraîneur principal", a expliqué Flick. "Nous avons atteint une bonne position pour démarrer la deuxième partie de la saison en Bundesliga, en Coupe d'Allemagne et en Ligue des Champions. A présent, nous rechargeons les batteries et nous allons nous préparer intensivement pour la deuxième moitié de la saison lors d'un stage. Ensuite nous allons essayer de remporter le plus de victoires et de titres possibles."

Dans sa carrière, Flick a entraîné Bammental et Hoffenheim avant de devenir assistant à Salzbourg et en équipe nationale allemande de 2006 à 2017. Après une expérience comme directeur sportif à Hoffenheim entre juillet 2017 et février 2018, il a rejoint le Bayern comme assistant de Kovac en juillet dernier. Le Bayern est troisième de la Bundesliga avec 33 points, 4 de moins que le leader, Leipzig.