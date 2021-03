Les Diables Rouges FURIEUX sur le Real Madrid: les deux camps se déchirent autour d'Eden Hazard

Eden Hazard va peut-être créer des dégâts collatéraux sur les relations entre le Real Madrid et les Diables Rouges. En effet, le journal AS nous explique que les deux camps sont en profond désaccord autour de l'avenir d'Eden Hazard, victime d'une blessure au psoas. Selon le journal espagnol, chacun propose une solution différente pour faire revenir le Belge au plus haut niveau.

Le Real Madrid plaide pour un simple traitement, sans opération de le cheville, en optant pour un retour d'ici le mois prochain. La Belgique a elle mis la pression en invitant Hazard à se faire opérer, mettant aussi la pression sur le staff médical. Le plan est simple: retirer la plaque de la cheville d'Hazard, ce qui lui permettrait de tout de même jouer l'Euro en sacrifiant sa fin de saison en club. Option qu'envisage vraiment Hazard, qui a d'ailleurs consulté un autre médecin à Londres pour se faire une opinion différente.

Selon AS, les deux camps sont en conflit à ce sujet. La Belgique voudrait reprendra la main tandis que le Real Madrid pousse pour retrouver Hazard le plus vite possible. Sauf que c'est le joueur qui aura le dernier mot. Un vrai dilemme.