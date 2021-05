D'un but gag aux larmes: la belle émotion de Romelu Lukaku après le titre de l'Inter Milan (vidéos)

Romelu Lukaku a inscrit ce dimanche son 24ème but en championnat d'Italie cette saison. Le Diable Rouge a participé à la fête en montant au jeu lors du dernier match de la saison entre l'Inter et l'Udinese.

L'attaquant belge a inscrit le cinquième but des siens, avec une réussite réelle. Quelques secondes plus tôt, il passait à côté du ballon dans une position idéale. Mais il a finalement été heurté par un ballon venu frapper le poteau dans les secondes qui ont suivi, inscrivant un nouveau but sans qu'il ne le demande. De temps en temps, il faut un peu de chance. Il a déjà suffisamment prouvé qu'il n'en avait pas besoin.

Le Diable Rouge a ensuite fondu en larmes au moment d'aller récupérer le trophée de champion. Le Belge attendait cela depuis son départ d'Anderlecht et n'a pu se contenir pendant quelques secondes.