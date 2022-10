Le but le plus honteux de l'année ? Monaco se ridiculise et concède un but gag (vidéo)

Un but digne de notre quatrième provinciale.

Monaco a sombré hier soir. L'équipe entraînée par Philippe Clément a été battue 4-0 par les Turcs de Trabzonspor. Si les Turcs n'ont pas fait un mauvais match, ils n'ont pas eu à sortir le meilleur de leur potentiel, tant les Monégasques les ont aidés, se faisant hara-kiri tout seuls.

Alors que le score était encore de 0-0 à quelques minutes de la mi-temps, l'impensable se produit : Alexander Nubel, le gardien monégasque, veut relancer le jeu avec une passe longue, sauf qu'il n'a manifestement pas vu qu'un coéquipier se trouvait sur la trajectoire.

Résultat : le ballon rebondit et finit sa course dans le but vide de Monaco. À partir de là, Monaco ne pouvait plus espérer grand-chose.

Voyez par vous-mêmes.