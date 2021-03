Dwight McNeil brille à Burnley. Le joueur anglais de 21 ans évolue au milieu de terrain et a inscrit, ce samedi, le plus beau but de sa saison, sans aucun doute. Face à Everton, il a marqué le deuxième but des siens après 24 minutes.

Après avoir éliminé son concurrent direct, l'Anglais a enroulé sa frappe à la perfection pour nettoyer la lucarne des Toffees. Un but absolument splendide à regarder sans modération !