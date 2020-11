Le but sensationnel en coup du scorpion d'un joueur du Borussia Mönchengladbach (vidéo)

Leverkusen a conforté dimanche sa quatrième place de Bundesliga en battant 4-3 le Borussia Mönchengladbach, avec une prestation grand format de l'attaquant de poche Moussa Diaby, appelé la semaine prochaine avec l'équipe de France espoirs.

Un Français peut un cacher un autre: Diaby, 21 ans, a éclipsé avec deux passes décisives son compatriote de Mönchengladbach Marcus Thuram.

Le fils de Lilian Thuram, qui disputait son 50e match de Bundesliga, était pourtant attendu au tournant après sa première convocation cette semaine en équipe de France A par Didier Deschamps, à 23 ans.

Mais il n'a pas pesé sur ce dernier match de la 7e journée, et ses "Poulains" se retrouvent en 7e position, hors des places européennes, alors qu'ils brillent en Ligue des champions, en tête du groupe B où se trouvent également le Real Madrid et l'Inter Milan.

"Nous avons commis trop d'erreurs contre une très bonne équipe, ce n'était pas suffisant", a regretté le gardien international suisse du Borussia Yann Sommer.

Diaby, l'un des nombreux talents que le Paris SG n'a pas su retenir ces dernières années, a en revanche démontré toute sa capacité à exploiter par sa vitesse les espaces des défenses adverses.

Dès la deuxième minute, il a lancé Leon Bailey en profondeur dans la surface. Le Jamaïcain n'a pas marqué, mais ce n'était que partie remise, puisque les deux hommes ont combiné à la 68e minute pour le but décisif du 3-2. Le même Diaby avait déjà offert le premier but (1-0) à Alario, auteur d'un doublé (27e et 41e).

Julian Baumgartlinger (82e) a marqué le quatrième but de Leverkusen.

Mönchengladbach a répondu par un doublé de Lars Stindl (18e sur pénalty et 29e) et un but tardif de Valentino Lazaro (90e+4).



Etonnant Union Berlin

Au classement, le trio majeur du football allemand monopolise toujours le podium: le Bayern, qui a remporté samedi 3-2 à Dortmund le premier Klassiker du championnat cette saison, est seul en tête avec 18 points. Leipzig (16 pts) et Dortmund (15 pts) restent à portée de tir.

Avec 15 points comme Dortmund, mais une moins bonne différence de buts, Leverkusen s'accroche donc à la dernière des places qualificatives pour la Ligue des champions.

Juste derrière Leverkusen avec 12 points, on trouve l'étonnant Union Berlin, promu en 2019, qui occupe pour la première fois de son histoire une place européenne au classement de la Bundesliga.

Dans l'autre match de ce dimanche, Wolfsburg a battu Hoffenheim 2-1 pour se hisser en sixième position avec 11 points.

