Le capitaine de Liverpool "dégoûté" après la blessure de Virgil van Dijk: "C'est un coup dur pour nous"

La blessure au genou droit de Virgil van Dijk et son absence probable pour plusieurs mois sont un "coup dur" pour Liverpool, a déploré le capitaine des Reds Jordan Henderson, à la veille de leur entrée en lice en Ligue des champions.



"C'est rude. C'est un coup dur pour nous", a soupiré le milieu de terrain, cité mardi sur le site du club. "Je suis dégoûté pour lui. C'est un moment difficile, mais c'est précisément dans ces moments qu'il faut se serrer les coudes", a ajouté Henderson.



Pièce maîtresse du dispositif de son entraîneur Jürgen Klopp, le Néerlandais a dû quitter le terrain dès la 11e minute samedi lors du derby contre Everton, fauché par un tacle du gardien adverse Jordan Pickford.



Si le technicien allemand ne s'est pas avancé sur la durée de l'indisponibilité de son joueur, il est déjà acquis que l'international oranje, avec lequel Liverpool a remporté la Ligue des champions en 2019 et son premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans en 2020, va devoir être opéré du genou droit.



A la veille du premier match de Liverpool en C1 cette saison, à Amsterdam contre l'Ajax (mercredi, 19h00 GMT), Klopp ne dispose que de Joël Matip et Joe Gomez comme défenseurs centraux de métier et expérimentés dans l'effectif, puisque Sepp van der Berg, compatriote de van Dijk, n'a que 18 ans, même s'il est très prometteur.



Mardi, Henderson s'est toutefois dit confiant. "Il faut mettre à profit ce genre de circonstances pour nous renforcer et être encore plus unis que nous ne le sommes", a estimé le capitaine.



"Il nous incombe, en tant que joueurs, de faire en sorte que quand il (van Dijk, NDLR) reviendra, (...) nous soyons toujours en train de nous battre pour des titres", a conclu Henderson.



Champion d'Angleterre en titre, Liverpool est 3e au classement de la Premier League après cinq matches.