Le respect, c'est si simple: le capitaine de West Ham surpris en train de nettoyer le vestiaire après le match de son équipe à Lyon (photo)

Qui n'a jamais passé "la raclette" en équipe de jeunes ? Si la tâche n'est pas des plus amusantes, certains ne rechignent pas à la faire. A bientôt 35 ans, le capitaine de West Ham, Mark Noble montre l'exemple aux plus jeunes et passe la raclette dans le vestiaires après la brillante victoire des siens face à Lyon en Europa League.

Pourtant victorieux 0-3 et qualifié pour la demi-finale, Noble ne s'est pas laissé emporté par l'euphorie et a tenu à rendre un vestiaire propre à ses hôtes du soir. Un geste simple, classe et respectueux qui aura conquis toute la twittosphère.