Le championnat allemand espère reprendre à huis-clos au mois de mai

Les clubs de Bundesliga de football espèrent redémarrer la saison au début mai et la terminer d'ici la fin juin sans devoir jouer trop de matchs en milieu de semaine à condition que les autorités sanitaires et gouvernementales donnent leur feu vert dans un contexte l'épidémie de coronavirus.

Le magazine sportif Kicker a rapporté samedi que les 36 clubs de Bundesliga et de deuxième division se sont mis d'accord sur ce format. Les matchs seraient joués à huis clos à partir du premier ou deuxième week-end de mai. La plupart des créneaux de milieu de semaine doivent être réservés pour une journée de Bundesliga reportée, la Coupe d'Allemagne qui se trouve au stade des demi-finales, et éventuellement aussi les matchs de la Ligue des champions et de l'Europa League, si ces compétitions devaient se poursuivre au même moment.

La Bundesliga est arrêtée depuis la mi-mars. Il lui reste neuf journées de championnat à jouer. Aucune rencontre ne pourra se jouer avant le 30 avril. Personne ne sait si les matchs seront autorisés en mai, même sans fans. Des restrictions gouvernementales strictes sont en place jusqu'au 19 avril au moins et toutes les équipes de football n'ont pas été autorisées à reprendre leur entraînement même en petits groupes.

La ligue allemande de football (DFL) et les clubs veulent terminer la saison, car l'abandonner signifierait que les clubs perdraient une partie de leurs 750 millions d'euros qu'ils perçoivent dont la grande majorité provenant des droits de diffusion télévisées des rencontres. Le dernier versement du contrat actuel avec les médias aurait dû être payé début mai si la saison avait été jouée de manière régulière et n'avait pas été suspendue.

Kicker a annoncé que 12 clubs ont déjà transféré leurs fonds qui doit provenir de cette quatrième tranche des droits télévisés aux établissements de crédit et autres partenaires afin de payer leurs factures courantes.