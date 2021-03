Échanger son maillot est désormait interdit en Premier League

La Premier League va encore serrer la vis pour lutter contre la propagation du covid-19. En effet, le championnat anglais va diffuser une nouvelle consigne aux équipes et joueurs: il ne sera plus possible d'échanger son maillot en fin de rencontre.

Selon le Daily Mail, les clubs qui ne respectent pas cela seront condamnés à une amende de 5.000 livres sterling. Visiblement, la règle était déjà en vigueur, puisque le journal anglais affirme qu'un club va déjà être condamné à deux amendes de ce genre dans les prochains jours.