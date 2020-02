Le club de Cardiff réunit des fonds pour venir en aide à la famille d'Emiliano Sala

Le club gallois, qui venait de recruter Emiliano Sala, a décidé d'agir avec l'aide de la famille du joueur. Un fonds commémoratif a été ouvert et l'appel aux aides financières est à présent lancé.

Le 21 janvier 2019, le monde du football apprenait avec tristesse le décès d'Emiliano Sala. L'Argentin devait rejoindre Cardiff, mais son appareil s'est écrasé, faisant deux morts, le joueur et le pilote, dont le corps n'a toujours pas été retrouvé aujourd'hui.

Le club de Cariff est évidemment sous le choc. Un an après le drame, les Gallois ont annoncé la création d'un fonds commémoratif en l'honneur du joueur, avec l'aval de la famille du joueur. Le "Emiliano Sala Memorial Trust" doit permettre d'offrir une aide financière à la famille du défunt et un appel financier a été lancé dans le monde entier. Si le montant déjà disponible n'a pas été communiqué, il semble que Cardiff ait injecté une belle somme dans le projet.

"C’est une initiative conjointe de Cardiff et de la famille Sala, nous travaillons dessus depuis plus d’un an", a confié le président de Cardiff, Mehmet Dalman. "Nous invitons le monde du football, et même le monde entier, à faire une contribution, a expliqué Mehmet Dalman. Nous avons toujours voulu faire quelque chose pour lui et sa famille. Nous avons travaillé avec méticulosité pour être sûr qu’ils approuvent toutes les étapes".

Le président a aussi invité le FC Nantes, propriétaire du joueur à l'époque, et l'agent d'Emiliano Sala à soutenir cette initiative. Une information dévoilée alors que les clubs sont en conflit devant le Tribunal Arbitral du Sport pour le paiement d'une mensualité relative au transfert du joueur.