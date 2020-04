Le club de Chelsea va fournir 78.000 repas aux travailleurs médicaux

Le club de Chelsea a indiqué jeudi qu'il allait fournir 78.000 repas gratuits au Service national de santé (NHS) et aux organisations caritatives qui soutiennent les personnes âgées et vulnérables pendant la pandémie du coronavirus SARS-CoV-2.

Le don réalisé par l'équipe de Premier League aidera ainsi le personnel de la NHS de cinq hôpitaux, dont les journées de travail sont très longues. "Nous sommes et avons toujours été engagés pour soutenir nos communautés, en particulier les plus vulnérables, et nous reconnaissons aujourd'hui que c'est plus important que jamais", a déclaré le président de Chelsea, l'Américain Bruce Buck, jeudi. "Notre propriétaire, Roman Abramovich, nous a mis au défi de trouver des moyens de soutenir les personnes dans le besoin", a-t-il expliqué.

> CORONAVIRUS: la carte mondiale de la propagation

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos