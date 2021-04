Dedryck Boyata à nouveau blessé: l'entraîneur du Hertha Berlin ALLUME les Diables Rouges

Dedryck Boyata s'est de nouveau blessé avec le Hertha Berlin, a annoncé le club allemand lundi. Le Diable Rouge souffre d'une blessure aux ischio-jambiers.

Boyata, 30 ans, était à peine revenu d'une fracture de stress au pied qui l'avait tenu écarté des terrains pendant trois mois. Le Bruxellois avait fait son retour à la compétition en disputant la deuxième période de la rencontre entre les Diables Rouges et la Biélorussie (8-0) mardi dernier.

"Quand un joueur est blessé pendant trois mois et joue directement une mi-temps complète, certaines choses peuvent se passer", a réagi Pal Dardai, l'entraîneur berlinois lundi. "J'ai besoin d'un Boyata à 100% et nous allons le remettre en forme. Un joueur professionnel doit savoir que c’est le Hertha le plus important et rien d’autre. C’est le club qui paie son salaire, il faut être préparé à ça".

Boyata avait été appelé par Roberto Martinez pour les trois matches de qualification pour le Mondial 2022 des Diables Rouges. Le défenseur n'avait plus joué depuis le déplacement à Fribourg le 20 décembre dernier.