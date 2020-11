Dalma, la fille de Diego Maradona, fond en larmes devant l'hommage magnifique des Boca Juniors (vidéo)

Le club de Boca Juniors, auquel s'identifiait le plus Diego Maradona, a rendu hommage à l'icône lors du retour de l'équipe dans son célèbre stade de la Bombonera, en présence de sa fille aînée Dalma, dans le championnat d'Argentine.

Maradona, décédé mercredi à 60 ans d'un arrêt cardiaque, avait évolué en 1981-1982 puis entre 1995 et 1997 sous les couleurs de Boca, club d'un quartier populaire de la capitale argentine. Il avait aussi joué une poignée de matches en 1993-1994 pour son adversaire du jour, Newell's Old Boys, une formation de Rosario.

Boca s'est imposé dimanche 2-0 face à Newell's Old Boys, avec deux buts du Colombien Edwin Cardona (12e, 20e). Il a célébré le premier en prenant avec ses coéquipiers un maillot de l'équipe d'Argentine floqué du numéro 10, et en allant applaudir sous la loge qui appartient à la famille Maradona. Là se tenait Dalma Maradona, la fille aînée du champion du monde 1986. Elle n'a pu retenir ses larmes dans cette loge où elle a souvent accompagné son père pour voir des matches de leur club préféré.

Sans public en raison de la pandémie de coronavirus, les tribunes de la Bombonera étaient parsemées de drapeaux et banderoles dédiés à l'idole, y compris une immense toile que Maradona lui-même avait donnée aux fans de Boca il y a près de 30 ans, avec un immense coeur au centre. A la mi-temps, les lumières du stade se sont éteintes pour ne laisser éclairée que cette loge, surmontée d'une immense banderole jaune à l'effigie du "Pibe de Oro" (gamin en or), avec l'inscrition #DiegoEterno (Diego éternel), son année de naissance 1960 et le signe de l'infini (un 8 horizontal).

Avant la rencontre, à l'image de ce qui s'était fait pour les autres matches, tous les joueurs et l'arbitre ont fait leur entrée sur la pelouse avec un maillot de l'Albiceleste floquée du 10, et la silhouette de "Diego" sur la poitrine. La chanson "La mano de Dios", de Rodrigo, et le fameux but en solo inscrit par Maradona contre l'Angleterre en quart de finale du Mondial-1986 (2-1), ont été diffusés.

