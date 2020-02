Le coach de Leganes ENRAGE après le transfert de Braithwaite à Barcelone: "On s'est fait baiser"

Le joker médical du Barça déforce clairement le club de Leganes, qui lutte pour son maintien en Liga. Un transfert qui provoqué la colère de l'entraîneur, Javier Aguirre.

Leganes devra donc composer sans Martin Braithwaite jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant a rejoint le Barça contre 18 millions d'euros, devenant le joker médical du club, qui avait perdu Luis Suarez et Ousmane Dembélé pour un long moment.

En lutte pour le maintien, le club de Leganes se voit privé d'un de ses meilleurs éléments, auteur de 6 buts en championnat, sans avoir la possibilité de réagir. Une situation catastrophique qui énerve profondément Javier Aguirre, l'entraîneur du club. "Je ne sais même pas quoi vous dire. Perdre un joueur de cette façon ne m'était jamais arrivé. Je ne sais pas quel tour de magie je vais pouvoir inventer", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Un brin fataliste, Aguirre semble en vouloir aux dirigeants du Barça. "On va se battre comme des animaux et je ne peux pas dire que nous sommes fichus, par respect pour mes joueurs. Mais comme on dit au Mexique, je crois qu'ils nous ont baisé", a lâché l'entraîneur. "Comment imaginer qu'en étant avant-dernier, tu puisses te faire piquer un joueur comme ça ? Je ne sais même pas ce que Martin va apporter au Barça, ils le savent certainement. Mais dans tous les cas, je n'utiliserai pas ça comme excuse", a-t-il conclu, glissant un petit tacle à son ancien joueur au passage.

Leganes affronte cet après-midi le Celta Vigo.