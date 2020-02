Le coach de Manchester United met les choses au point avec l'agent Raiola; "Pogba est NOTRE JOUEUR, pas celui de Mino"

"Paul (Pogba) est notre joueur, pas celui de Mino (Raiola)", a sèchement déclaré Ole Gunnar Solskjaer après que le très influent agent a évoqué un départ cet été, peut-être vers la Juventus Turin. "Je n'ai pas parlé avec Mino, ça c'est sûr. Et non, je ne me suis pas assis avec Paul pour lui dire de dire à Mino ce qu'il doit dire. Paul est notre joueur, pas celui de Mino", a expliqué le Norvégien avant le match lundi à Chelsea.



Les relations entre les Red Devils et le représentant de longue date du champion du monde sont notoirement exécrables et l'intermédiaire a jeté de l'huile sur le feu en évoquant dans un média italien des discussions avec le directeur sportif de la Juve Pavel Nedved pour un éventuel retour de son poulain chez les Bianconeri.



Pogba avait rejoint United, où il a fait une partie de sa formation, en 2016, après un intermède de quatre années en Italie, pour un montant de 105 M EUR.



Il reste encore un an de contrat au milieu de terrain, mais il ne souhaiterait pas effectuer une nouvelle saison sans Ligue des Champions, avait poursuivi Raiola.



La C1 est un objectif pas impossible, mais tout de même compliqué pour Manchester, actuellement 9e avec 35 points, à 6 points de Chelsea (4e) et 5 de Tottenham, 5e, une place qui serait qualificative si l'exclusion de Manchester City des compétitions européennes l'an prochain n'était pas levée.



Âgé de 26 ans, Pogba connaît une saison très difficile en raison d'une blessure tenace à une cheville et il sera encore absent à Stamford Bridge lundi.



"Pour un joueur, la dernière chose que vous voulez, c'est d'être blessé et de ne pas pouvoir apporter votre contribution à l'équipe. Paul est footballeur et il veut jouer au football", a assuré le coach, alors que certains remettent parfois en doute la motivation du joueur.



"Il sait qu'il doit travailler dur maintenant pour revenir à son meilleur niveau parce que cela fait tellement longtemps qu'il est absent. C'est un défi pour lui de retrouver son meilleur niveau", a-t-il poursuivi.