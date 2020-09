Zidane souhaite bon vent à Bale: "Je n'ai jamais eu de problèmes avec Gareth"

Zinédine Zidane a confirmé samedi que des négociations étaient en cours pour le transfert de l'attaquant gallois du Real Madrid Gareth Bale à Tottenham. "Des négociations sont en cours, il est à Londres", a confirmé l'entraîneur de Madrid lors d'une conférence de presse avant le match contre la Real Sociedad à Saint-Sébastien (dimanche 21h00, 19h00 GMT). "Je n'ai pas parlé avec lui. Son départ ne m'ôtera pas un poids", a ajouté l'entraîneur français du Real Madrid.

"On sait ce qu'il a accompli au club"

"Moi, je n'ai jamais eu de problèmes avec Gareth, je sais tout ce qu'il a fait pour le club. La situation n'est pas fixée, donc je ne peux pas en dire plus, mais personne ne lui enlèvera tout ce qu'il a accompli ici. Je lui souhaite le meilleur si un changement doit arriver pour lui", a dit le technicien français. "On sait ce que le joueur a accompli pendant ses sept années au club. Il a été spectaculaire. Maintenant, il s'agit aussi de savoir ce que veut faire le joueur, et ça, je ne peux pas agir dessus", a indiqué Zidane.

L'attaquant international gallois (31 ans), arrivé au Real Madrid en 2013 pour 100 M d'EUR, est en passe de retourner vers Tottenham, son club d'origine, après avoir peu joué la saison passée, bien qu'il ait l'un des salaires les plus élevés de l'effectif merengue (environ 30 M d'EUR annuels). Bale s'est rendu à Londres vendredi en compagnie de Sergio Reguilon, jeune latéral du Real lui aussi proche de Tottenham, pour mettre au point les détails de son transfert.