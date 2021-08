Le coach du Barça ALLUME un de ses jeunes joueurs, qui refuse de prolonger son contrat

Le FC Barcelone n'en peut plus des frasques d'Ilaix Moriba. Le jeune joueur de 18 ans refuse de prolonger avec le Barça pour des raisons strictement financières, ce qui a tendance à énerver l'entraîneur, Ronald Koeman.

C'est sans doute la fin de l'histoire entre Ilaix Moriba et le FC Barcelone. Le joueur espagnol, formé au Barça et qui a découvert l'équipe professionnelle la saison dernière, refuse catégoriquement de prolonger son contrat avec la formation espagnole. Ce dernier expire en 2022, mais les Catalans aimeraient le sécuriser dans la limite de leurs moyens, eux qui sont dans une situation financière catastrophique.

Depuis plusieurs semaines, les deux parties négocient. Mais aucun accord n'est trouvé, parce que les exigences financières du joueur et de son entourage sont un vrai frein. Un problème qui frustre grandement Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça. "J’ai parlé à Ilaix Moriba il y a deux ou trois semaines. En tant que personne et non pas comme l’entraîneur du Barça. Sa situation est horrible pour moi. C’est un jeune joueur, il a 18 ans et il a pu jouer avec l’équipe pro la saison passée. Il est le futur du club. Mais actuellement il ne joue pas et il n’est pas avec nous. Je sais quel contrat le club veut lui offrir et il me paraît parfait", a raconté le coach du Barça en conférence de presse.

Il a ensuite reproché des ambitions démesurées et injustifiées dans le chef de Moriba. "Je conseille à un joueur de 18 ans de ne pas penser que l’argent est le plus important. Le plus important c’est de jouer des matches. Mais des joueurs et leurs entourages pensent différemment. Je suis déçu, je crois davantage au football qu’aux contrats. Pour un jeune de 18 ans, l’argent ne doit pas être le principal", a-t-il détaillé.

Leipzig serait de son côté prêt à profiter de cette situation. Le club pourrait le recruter contre 15 millions d'euros dès cet été. Ce qui serait une bien mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone.