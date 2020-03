Le coronavirus coûte cher au football: la FIFA prépare un plan INÉDIT pour soutenir les clubs

La FIFA va devoir agir, alors que de nombreux clubs à travers le monde ont recours au chômage économique. L'instance qui régit le football mondial envisage donc un plan drastique.

C'est le prestigieux journal américain du New York Times qui l'annonce: la FIFA réfléchit à un plan d'envergure pour permettre aux clubs du monde entier de ne pas tomber en faillite. Le constat est simple et visible partout: les clubs sont forcés d'opter pour du chômage partiel, le staff et les joueurs n'ayant plus l'occasion de faire leur travail. Les salaires sont donc gelés, reportés ou diminués, ce qui déplaît fortement aux syndicats des joueurs.

Les inégalités sont nombreuses et la FIFA veut donc absolument harmoniser la situation. L'instance mondiale est même prête à puiser dans ses propres réserves pour assurer le maintien à flot des clubs. Selon le New York Times, deux mesures sont envisagés.

Premièrement, la baisse obligatoire des salaires. Les clubs auraient ainsi comme consigne de ne verser que 50% des émoluments des joueurs et membres du staff le temps de la crise. Une mesure forte, qui déplaira sans doute à certains, mais qui s'assure que chaque club soit logé à la même enseigne.

La FIFA est aussi prête à faire un geste pour les plus petits clubs. Les joueurs qui verraient leurs revenus devenir insuffisants pour vivre seraient payés intégralement par la FIFA, qui dépenserait ainsi son propre argent pour assurer un confort correct à ces joueurs en particulier.

La presse espagnole avance que l'idée d'allonger le mercato, période fondamentale pour les finances des clubs, est bien accueillie par la FIFA. Il pourrait donc y avoir 16 semaines de mercato, contre 12 actuellement.

Le plan est titanesque et doit encore être validé en interne.