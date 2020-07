Le dimanche des Bleus: direction Ligue des champions pour Giroud, Pobga et Martial

Olivier Giroud exulte après avoir inscrit le 2e but de Chelsea contre Wolverhampton à Stamford Bridge, le 26 juillet 2020Mike Hewitt

Un duel gagné, un tacle pour marquer et une joie rageuse: Olivier Giroud, à nouveau buteur, a assuré la qualification de Chelsea en Ligue des champions lors de la dernière journée de Premier League. Anthony Martial et Paul Pogba verront aussi la C1 avec Manchester United.

- Giroud, l'homme du "restart"

6 buts en 7 titularisations en championnat depuis la reprise en juin. Chelsea peut dire merci à son attaquant français, grand artisan de la qualification du club en Ligue des champions. En inscrivant le deuxième but de son équipe lors de la réception de Wolverhampton (2-0), l'attaquant des Bleus permet aux Blues de terminer à la 4e place de Premier League, synonyme de C1.

Avec ce huitième but en championnat cette saison, le Français affiche 86 unités au compteur en Premier League. Il est le troisième meilleur buteur tricolore derrière Thierry Henry et Nicolas Anelka.

Et la saison n'est pas terminée pour Giroud et ses coéquipiers, qualifiés pour la finale de la Cup contre Arsenal le 1er août et encore en lice en Ligue des champions même si la tâche semble très compromise après une défaite 3-0 à domicile face au Bayern Munich en 8e aller.

- Pogba et Martial de retour en C1

La saison dernière, les Frenchies de ManUnited, Paul Pogba et Anthony Martial avaient dû se contenter d'une qualification en Ligue Europa. La saison prochaine, ils retrouveront la Ligue des champions grâce à leur 3e place en Premier League, obtenue après leur succès 2-0 à Leicester, concurrent dans la course à la C1 qui termine finalement 5e.

A l'image de Pogba, les Mancuniens n'ont pas vraiment brillé. Passes mal assurées, manque de vitesse, le milieu français a semblé émoussé comme certains de ses coéquipiers après un quatrième match en dix jours. Pris en sandwich par deux joueurs des Foxes, Martial a lui obtenu un penalty, transformé par Bruno Fernandes pour l'ouverture du score avant que Jesse Lingard n'aggrave la marque en fin de match.

- Lloris en C3

Hugo Lloris n'a rien pu faire sur la frappe puissante sous la transversale de Jeff Schlupp lors du match nul concédé chez Crystal Palace (1-1). Mais l'essentiel est assuré pour le gardien des Spurs et son compatriote Moussa Sissoko, titulaire dans l'entrejeu mais sorti en boitant. Ils terminent sixièmes de Premier League et se qualifient pour la Ligue Europa. Quasi inespéré quand on sait qu'avant l'arrivée de José Mourinho en novembre, le club du nord de Londres ne pointait qu'à la 14e place.