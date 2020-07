Le directeur sportif du PSG répond à Thomas Meunier, Dortmund monte au créneau

L'interview de Thomas Meunier à l'agence allemande DPA a mis le feu aux poudres. Depuis, les clubs du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund se querellent via médias interposés. Après de nouveaux propos du directeur sportif parisien Leonardo, le Borussia a ajouté un peu d'huile sur le feu samedi.

Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a fermement démenti, vendredi dans le Parisien, les propos du Diable Rouge qui avait déclaré que le PSG n'avait pas voulu le laisser disputer la fin de la Ligue des champions malgré l'accord de son nouveau club. Le Brésilien avait précisé notamment que Dortmund avait exigé un prêt payant. "Pour les joueurs en fin de contrat, nous avons mis en place une politique commune : les prolonger de deux mois (juillet et août) afin de terminer les compétitions aux mêmes conditions que celles en vigueur dans leur contrat qui se finissait le 30 juin 2020", a expliqué Leonardo au quotidien Le Parisien, vendredi. "Meunier, lui, avait déjà signé à Dortmund. Je ne sais pas quand" a encore ajouté le Brésilien. "Libre depuis le 1er janvier de s'engager où il veut, il était dans son bon droit. Il a demandé le même salaire qu'au Borussia. J'ai appelé le Borussia pour obtenir un prêt et le club allemand a exigé un prêt payant. Dans ces conditions, c'était impossible. Il n'y avait aucune raison d'agir différemment avec lui. Le club ne lui a jamais manqué de respect. Il a toujours été titulaire, sauf quand il était blessé. On a essayé de le prolonger, il n'a pas voulu, c'est son droit".

Il a ajouté à la même occasion que les clubs allemands avaient une attitude déplacée envers les jeunes joueurs français en formation. "Les clubs allemands principalement le Bayern, Leipzig et Dortmund s'attaquent aux jeunes et menacent la formation française. C'est un grand problème. Ils appellent les parents, les amis, le joueur lui-même et cela arrive même avec des joueurs de moins de 16 ans. A 15 ou 16 ans, ils font tourner la tête des jeunes".

Samedi, son homologue de Dortmund Michael Zorc lui a répondu dans le Bild. "Habituellement, je ne commente pas les déclarations des autres clubs, mais je ne peux pas laisser passer ça. Les déclarations de Leonardo sont fausses. Dans la plupart des cas, c'est l'inverse qui se produit. Dortmund est souvent abordé par les familles et les agents des jeunes joueurs eux-mêmes. Les joueurs pensent qu'ils peuvent mieux se développer avec nous et percer plus facilement".