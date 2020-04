Le docteur du Stade de Reims, positif au coronavirus, s'est suicidé

Le médecin du stade de Reims, Bernard Gonzalez est décédé à 60 ans, a annoncé le club de Ligue 1 dimanche soir. "Médecin. Artiste. Stadiste. Docteur Gonzalez. C'était notre médecin, notre doc, notre "Narbé" et il restera Stadiste à jamais".

"Effondré, le Stade de Reims pleure ce dimanche le docteur Bernard Gonzalez. Celui du club mais aussi de centaines de Rémoises et de Rémois. Celui de toutes les épopées. Celui de 23 années", a communiqué le club rémois.

Bernard Gonzalez a été testé positif au Covid-19 et s'est donné la mort. L'information avait été donnée par un proche du praticien, Arnaud Robinet, le maire de Reims, au quotidien français le Parisien relayé par plusieurs journaux. "C'est une victime collatérale du Covid-19, car il avait été détecté positif et se trouvait en quatorzaine. Je sais qu'il a laissé un mot pour expliquer son geste, mais j'ignore son contenu", a-t-il expliqué.

Joueur du Stade de Reims la saison dernière où il a été soigné par le Docteur Gonzalez, Bjorn Engels lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. "Triste nouvelle. Les mots me manquent, merci pour tout ce que tu as fait pour moi et ma famille en un an. RIP Doc." L'ancien brugeois, 25 ans, avait évolué à Reims durant la saison 2018/2019 avant de rejoindre Aston Villa.

