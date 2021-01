Le Barça a fait le déplacement en car pour... économiser 30.000 euros

Au lieu de prendre l'avion, le FC Barcelone a fait le déplacement à Huesca en car pour réaliser des économies, dimanche en Liga.

Le FC Barcelone s'est imposé 0-1 à Huesca, dimanche, lors de la 17e journée du championnat d'Espagne. Cette rencontre a fait parler d'elle car elle a vu Lionel Messi disputer son 500e match en Liga, devenant le premier non-Espagnol à atteindre ce cap.

Ce mardi, ce match est à nouveau dans la presse espagnole. Car le Barça a décidé d'envoyer ses joueurs à Huesca en car, et non en avion comme d'habitude. Le déplacement de 270 km prend en effet autant de temps par la route que par les airs. Et comme les... temps sont durs en ce moment, le club catalan a décidé d'économiser. Le journaliste Xavi Campos (Esport3) a calculé ce nouveau type d'épargne: 30.000 euros.

Au niveau sportif, cela va un peu mieux pusiqu'avec 28 points en 16 matchs, Barcelone occupe la cinquième position de la Liga, à dix longueurs de l'Atlético Madrid (15 matchs).