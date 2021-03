Une offre ASTRONOMIQUE: le FC Barcelone prêt à tout pour transférer Erling Haaland

Le transfert d'Erling Haaland sera sans aucun doute l'une des sagas de cet été. Le talent norvégien de Dortmund est courtisé par les plus grandes formations du monde. Le Barça en fait partie et a un plan pour l'attirer dans ses filets.

Le FC Barcelone veut absolument se reconstruire, et si possible rapidement. Pour ce faire, le club voudrait s'offrir l'un des joueurs les plus convoités au monde actuellement: Erling Haaland.

Le Norvégien, sous contrat à Dortmund jusqu'en 2024, était cité avec insistance au Real Madrid. Mais le journal espagnol Sport annonce ce lundi que le FC Barcelone serait confiant et préparerait une offre mirobolante pour l'attaquant. Le montant évoqué ? 150 millions d'euros.

Une offre que Dortmund aurait bien du mal à refuser, alors que la clause libératoire du joueur va être activée dès 2022. Il ne coûtera alors que 75 millions d'euros. Voilà qui risque d'accélérer le processus !