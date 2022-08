Le FC Barcelone va enfin pouvoir faire jouer sa dernière recrue, un mois après son arrivée: "Il sera inscrit""

Le défenseur central français Jules Koundé, qui n'a toujours pas pu disputer la moindre minute en match officiel avec le FC Barcelone, "pourra jouer" dimanche contre Valladolid au Camp Nou pour la 3e journée de Liga, a affirmé samedi son entraîneur, Xavi.

"Nous sommes convaincus que Jules (Koundé) pourra jouer demain (dimanche, NDLR). Il sera inscrit", a affirmé le technicien catalan en conférence de presse.

Arrivé fin juillet, l'international français (23 ans, 11 sélections), n'a pu être inscrit pour les deux premières journées de Liga en raison des soucis économiques du Barça: le club catalan dépasse le plafond salarial fixé par LaLiga, l'organe qui gère le football professionnel espagnol, s'il inscrit toutes ses recrues estivales.

"Nous ne fausserons jamais la compétition. Le Barça ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. Cela devient très compliqué d'inscrire des joueurs. Nous sommes optimistes pour demain (dimanche), c'est juste un problème de chiffres, de faire rentrer les chiffres dans le fair-play financier", a balayé Xavi.

L'entraîneur blaugrana s'est également confié sur le groupe de Ligue des champions des Catalans.

"On essaiera de battre tout le monde. On est tombé dans un groupe très difficile, peut-être le plus difficile des vingt dernières années. L'objectif est de passer la phase de groupes, mais ce sera un très gros défi", a réagi Xavi.