Surréalisme en Espagne: ce joueur se fait virer du Barça... par mail

Matheus Fernandes n'en revient pas. Le joueur brésilien est de retour à Palmeiras. Il vient en effet d'être libéré par le Barça. Mais sans explication: le joueur raconte avoir reçu un mail de licenciement sans plus de détails.

Alors ça, on ne s'y attendait pas ! Matheus Fernanes, jeune joueur brésilien de 23 ans, avait signé au FC Barcelone le 4 août dernier en provenance de Palmeiras. Un transfert à 7 millions d'euros qui le réjouissant, fort logiquement. Mais Ronald Koeman ne l'appréciant pas, il ne fera qu'une seule apparition sur la saison.

Alors qu'il était en pleine pré-saison, il a notamment joué un amical avec le club le 21 juillet, Fernandes a eu la désagréable surprise d'apprendre la rupture de son contrat. Il s'est engagé dans la foulée dans son ancien club. Interrogé sur cet épisode par O Globoesporte, le Brésilien a avoué avoir subi des méthodes douteuses de la part de ses anciens dirigeants. "Ils m’ont d’abord demandé par message si l’adresse mail qu’ils avaient à disposition était la bonne, je sortais de la maison avec ma femme. J’ai confirmé que oui, puis ils m’ont envoyé un e-mail avec la rupture de contrat. Je n’ai pas compris, je l’ai envoyé à mon manager et à mon avocat. Ils ont dit que c’était mon licenciement", a-t-il expliqué.

Et derrière, rien, silence radio. "Je n’ai pas eu droit à une conversation, rien, ils ne m’ont même pas appelé pour me dire au revoir", a confié Fernandes, visiblement sous le choc de ces pratiques. "Dans n’importe quel travail, il arrive que ça ne fonctionne pas. Il faut en parler. Mais pour moi ça ne peut pas être 'un e-mail et c’est fini'. Je pense que c’est très peu professionnel".

C'est en tout cas très étonnant, en effet...