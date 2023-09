Le foot français part à la conquête du milliard pour ses droits TV

La Ligue de football professionnel (LFP) a lancé mardi son appel d'offres pour les droits TV sur la période 2024-2029, avec une mise à prix à 800 millions d'euros par saison et l'objectif ambitieux d'arriver au milliard.

La balle est désormais dans le camp des candidats, qui ont jusqu'au 16 octobre pour présenter une offre. Ils pourront se positionner sur deux lots de matches en direct: le premier avec les deux plus belles affiches et le choix N.4 de chaque journée, et un second avec les six autres matches.