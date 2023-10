Le foot français retient son souffle avant les enchères pour les droits TV

L'objectif du milliard d'euros par an pour le total des droits domestiques et à l'étranger sur la période 2024-2029, fixé cet été par le président de la LFP Vincent Labrune, s'est matérialisé par une mise à prix à 800 millions d'euros par saison pour les seuls droits domestiques le 12 septembre. L'appel d'offres pour l'étranger a été lancé le 6 octobre avec une date butoir le 2 novembre.

Y aura-t-il match pour atteindre le milliard tant convoité? La Ligue de football professionnel (LFP) et les clubs français vont être fixés mardi sur l'identité des candidats aux enchères pour les droits de diffusion à la télévision de la Ligue 1.

Rien ne dit que mardi, la Ligue aura devant elle un ou plusieurs candidats pour chacun des deux lots principaux: 530 millions d'euros pour le lot 1 contenant les deux plus belles affiches et le choix N.4 de chaque journée, 270 millions d'euros pour le lot 2 qui comprend les six autres matches.

- Sans Canal+ -

D'abord parce que le saut est conséquent par rapport au précédent montant, de 624 millions d'euros. Mais aussi parce que le partenaire historique Canal+ a annoncé à la LFP, dans une lettre de son patron Maxime Saada le 25 septembre, qu'il ne participerait pas aux enchères.