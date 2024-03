Le football, sport le plus suivi par les femmes, selon une enquête LFP/Ipsos

Selon l'enquête menée entre novembre et décembre 2023 auprès d'un échantillon de 2042 Français de 16 à 75 ans, 36% des femmes se disent intéressées par le football et 32% par le tennis.

Pour répondre à ces augmentations, l'instance, à l'occasion du 8 mars, annonce son engagement avec l'association "Her Game Too" ("son jeu à elle aussi") qui lutte contre le sexisme en tribunes.

Le sondage souligne également que les femmes représentent désormais "40% des personnes intéressées par le football", selon la LFP, la part la plus importante jamais enregistrée et un chiffre en constante augmentation, depuis le lancement de l'étude en 2008.

"D'autres actions doivent être menées par les clubs et notamment ceux comme Bordeaux et Saint- Étienne avec qui nous sommes partenaire" ajoute Anoush Morel, présidente de Her Game Too France et ambassadrice de l'association pour le Paris SG.

Un film de sensibilisation sera diffusé ce week-end dans tous les stades de Ligue 1 et de Ligue 2. Les joueurs seront accompagnés de jeunes filles à leur entrée sur le terrain et les coups d'envoi fictifs des rencontres seront également donnés par des filles.

Pour lutter contre les clichés tenaces et les violences sexistes qui accompagnent la venue des supportrices au stade, Her Game Too née au Royaume-Uni et arrivée en France en 2022, se veut un point de contact entre les clubs et leurs supporters.

"On a noué des partenariats avec Rennes, Auxerre, Saint-Étienne, Bordeaux et désormais Toulouse et Troyes. On a des ambassadrices dans d'autres clubs, mais pas tous, on se développe encore" précise Anoush Morel.

La 25e journée de Ligue 1 débute le 8 mars avec Nice-Montpellier et se termine le 10 mars par Marseille-Nantes.