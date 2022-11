Le futur prix Puskas? Le lob génial de Lukas Podolski depuis... la moitié du terrain (vidéo)

L'ancien international allemand LUkas Podolski a encore de très bons restes à 37 ans. Après une brillante carrière au plus haut niveau européen et mondial, le Germano-polonais évolue dans le championnat de son pays natal, la Pologne, dans le club de Górnik Zabrze.

Samedi, Podolski et ses coéquipiers jouaient sur la pelouse de Pogon. Les visiteurs se sont largement imposés 1-4 et repartent avec 3 points qui leur font du bien dans le classement. Górnik Zabrze est dans le ventre mou à la 10e place (sur 18) et compte 20 points tandis que son adversaire du soir est 4e avec 26 unités.

Le but qui scella le score mérite d'être mis en avant et peut-être même d'être retenu pour le prix Puskas du plus beau but de l'année. Un lob magnifique botté depuis sa moitié de terrain qui va tromper le gardien adverse. Une merveille à consommer sans modération.