Grosse boulette et sortie bidon: les ratés INCROYABLES d'un gardien de Ligue 2 (vidéos)

Ce dimanche, Le Havre et le Stade Rennais se rencontraient en match amical. Une rencontre de préparation qui s'est soldée sur le score de 2-2 et qu'a disputé Yahia Fofana. Le portier a vécu une après-midi littéralement cauchemardesque.

Il a d'abord réussi à louper un ballon tranquille, qu'il a glissé dans ses filets en manquant de fermeté. Il a ensuite fait une sortie kamikaze et complètement loupée, qui a elle aussi amené à un but, le plus simple de la carrière de l'attaquant, sans doute.