D'abord le poteau puis son dos: le contre son camp génial du gardien de Wolverhampton (vidéo)

Hier, Leeds s'est incliné de justesse face à Wolverhampton. Les Loups l'ont emporté 1-0 et gardent leur place au milieu du classement de la Premier League.

L'unique but de la rencontre a des allures de blague. Adama Traoré envoie d'abord une superbe frappe, qui trompe Meslier. Le ballon rebondit alors sur le poteau et va malencontreusement heurter le dos du gardien, qui ne peut alors rien faire pour empêcher le but.

Une scène que n'est pas prêt d'oublier Meslier, véritablement malheureux sur une phase aussi inhabituelle que drôle.