Le gardien de Séville offre le match nul en marquant à la 94e (vidéo)

Le gardien marocain de Séville, Yassine Bounou, a offert samedi le point du match nul à son équipe en égalisant à la 94e minute face à Valladolid.

Le gardien de but, qui était monté pour apporter le surnombre dans la surface adverse lors d'un ultime corner, était bien placé à la retombée du ballon et a profité d'un cafouillage pour marquer d'un plat du pied gauche.

Le résultat compromet les espoirs de Séville de se replacer dans la course au podium en Liga, avec quatre points de retard sur le troisième, le FC Barcelone, qui joue un match en retard contre la Real Sociedad dimanche.

Mais les joueurs de Séville, jusque-là menés par un club à la lutte pour le maintien (16e, 27 pts), ont fêté l'égalisation exceptionnelle de leur gardien comme une victoire.

"C'était la dernière action du match et cela nous donne un goût de bonheur", a déclaré l'entraîneur de Séville, Julen Lopetegui après la rencontre. "Un but de la part d'un gardien de but ce n'est pas commun".

Yassine Bounou est le premier gardien de but de Séville à marquer un but en Liga, mais il n'est pas le premier cette saison à marquer dans l'élite espagnole: Marko Dmitrovic, le gardien d'Eibar, a transformé un penalty contre l'Atlético Madrid en janvier.