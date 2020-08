Le geste de grande classe de Neymar pour remercier le héros du PSG en Ligue des champions (photo)

Le PSG a retrouvé le dernier carré de la Ligue des champions en battant l'Atalanta Bergame 2-1 in extremis dans le premier quart de finale de la C1, mercredi à Lisbonne.

"Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire du club, un match comme ça, une saison historique avec quatre titres, maintenant une demi-finale... On ne va pas oublier cet anniversaire", déclare Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG. "Je n'ai pas eu le sentiment qu'on ne pouvait pas marquer. J'ai dit à mes assistants, si on marque un but, je suis sûr qu'on en marque un deuxième tout de suite. Nous avons fait un match très très fort, c'est absolument mérité. A la fin, il y a aussi de la chance, c'est clair mais si on regarde tout le match, c'est absolument mérité. On a fait un bon match, la 2e mi-temps, on a contrôlé. On a joué avec plus de confiance, on a trouvé un bon rythme. Les joueurs qui sont entrés ont été exceptionnels, ils ont joué avec un bon état d'esprit et ils ont (renversé) ce match pour nous. Les buts sont supers tardifs, mais c'est aussi la qualité et la mentalité. C'est ce groupe-là, ils sont ensemble. (Sur Choupo-Moting): Il a été exceptionnel. Je dis toujours, je sais qu'il est un bon joueur qui peut entrer et changer quelque chose".

Reconnaissant envers son coéquipier après la qualification, Neymar a décidé d'offrir son trophée d'"Homme du match" à Eric Maxim Choupo-Moting qui est devenu le héros inattendu d'une folle soirée. L'international camerounais se souviendra très longtemps de son premier but en carrière en Ligue des champions, à 31 ans!