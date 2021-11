Une démonstration de fair-play: ce joueur de Fribourg tombe puis fait ANNULER son penalty (vidéo)

Vincenzo Grifo était le grand gagnant de la confrontation entre Francfort et Fribourg, ce weekend, en Bundesliga. Le joueur italien a en effet failli obtenir un penalty vital pour son équipe en seconde mi-temps. S'effondrant dans la surface, il avait obtenu le penalty mais l'a fait annuler.

L'arbitre est en fait venu lui parler dans la foulée et Grifo lui a dit ne pas avoir été touché, affirmant dès lors qu'il n'y avait pas de penalty à signaler. La décision est finalement annulée et les réactions à la hauteur du geste, entre accolades et salutations d'après-match. "Un penalty nous aurait bien aidés, mais nous voulons gagner par des moyens honnêtes", a lâché le joueur en fin de rencontre.

L'entraîneur adverse a salué ce joli comportement en conférence de presse, comme la presse allemande, qui voit en ces images la phase la plus fair-play de la saison.