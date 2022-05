Le grand luxe en plein Paris: l'incroyable hôtel privatisé par le Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions (photos)

Le Real Madrid ne lésine pas sur les moyens. Le club espagnol, qui jouera le 28 mai la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool, a trouvé son hôtel parisien pour son séjour dans la capitale française. Les joueurs intégrés dans le groupe auront ainsi droit à un séjour confortable au sein de l'Auberge du Jeu de Paume, situé à Chantilly et floqué de 5 étoiles.

Un hôtel qui offre quelques installations de grand luxe, comme une piscine intérieure, un spa, un hammam ou encore une conciergerie et des salles de fitness. Pour être certain de ne pas être dérangé dans sa préparation, le Real Madrid a carrément privatisé les lieux. Thibaut Courtois et Eden Hazard sauront en profiter.