Le gros coup: Romelu Lukaku va faire son retour à l'Inter Milan

C'était dans l'air depuis un moment déjà, mais cela semble officiel. Selon le spécialiste mercato Fabrizio Romano, l'Inter et Chelsea ont trouvé un accord pour le rapatriement du Belge en Italie.

La formule serait un prêt d'un an, payant à hauteur de 8 millions d'euros. Après un début de saison encourageant à Chelsea, le Belge n'a plus été très convaincant avec le maillot des Blues et s'est fait remarquer pour une interview en Italie où il semblait plus vouloir revenir à l'Inter plutôt que de se concentrer sur Chelsea, ce que le club n'avait que très peu apprécié.

Le journaliste précise qu'il n'est pas question d'une option d'achat dans ce prêt. En juin 2023, le Diable retournera du côté de Londres. À l'Inter, où il avait brillé deux ans, il touchera un salaire de 8 millions d'euros pour son année de contrat.