Le joli geste de José Mourinho après l'infarctus d'Iker Casillas: "Beaucoup ne le savent pas"

Iker Casillas, mythique gardien de but de l'Espagne championne du monde en 2010, a officialisé sa retraite en août dernier à l'âge de 39 ans. Un choix qui n'avait pas surpris après plus d'un an sans jouer à la suite d'un malaise cardiaque.

Dans un entretien accordé à ESPN, la légende du Real Madrid est revenue sur cet épisode traumatisant. Victime d'un infarctus du myocarde durant un entraînement, Casillas confie notamment que l'un des plus prompt à lui avoir apporté un soutien réconfortant est un certain José Mourinho. Si les deux hommes ont eu des différends dans le passé, quand l'entraîneur portugais était à la tête du Real, le portier espagnol est très reconnaissant suite à la réaction de son ancien coach.

"Beaucoup ne le savent pas mais José Mourinho a été l’une des premières personnes à se soucier de moi, à m’appeler pour savoir comment j’allais", a-t-il confié. Ce qui explique en partie qu'à l'occasion d’un congrès FIFA, les deux hommes s’étaient jetés dans les bras l’un de l’autre pour "montrer" leur réconciliation.

"J’ai vu des gens que je n’avais pas vus depuis longtemps, cela vous fait apprécier les petites choses de la vie, a ajouté Cassillas. Vous vivez plus au jour le jour, vous cessez de vous maintenir dans votre petit monde. J’ai eu beaucoup de chance, d’autres personnes n’en ont pas tant. J’aurais certainement dû quitter ce monde ce jour-là, les circonstances m’ont obligé à tout reconsidérer.. Je suis une personne privilégiée. Si je peux continuer à jouer au football, je le ferai."