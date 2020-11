L'international français du Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe s'est défendu samedi d'avoir endossé un message de la star russe des arts martiaux mixtes (MMA) Khabib Nurmagomedov sur les offenses faites aux musulmans par la défense du droit à la caricature du prophète Mahomet.

"Je fais du sport, pas de la politique. Je ne parle pas russe non plus. Je condamne fermement le terrorisme, toutes formes de violence sans aucune réserve, et toutes les tentatives de manipulation nauséabondes", a écrit sur son compte Twitter le champion du monde 2018.

Selon des captures d'écran diffusées sur les réseaux sociaux, il avait "liké", c'est à dire aimé, le post de Nurmagomedov, avant de retirer plus tard son "like".

Kimpembe n'est pas le seul joueur de football de renom à avoir "liké" le message de Nurmagomedov: ses compatriotes Karim Benzema, Mamadou Sakho et Tiémoué Bakayoko aussi, tout comme le Bosnien Miralem Pjanic.

Le vice-président du Rassemblement national et député européen Jordan Bardella a réagi au message de Kimpembe en estimant qu'il ne devait plus porter le maillot de l'équipe de France.

"Pas d'Équipe de France pour @kimpembe_3 , celui qui like le djihadisme sur Instagram, qui n'assume pas et nous prend en plus pour des imbéciles", a-t-il tweeté.

Originaire du Daguestan, une république de Russie à majorité musulmane, Khabib Nurmagomedov qui a mis un terme à sa carrière le 25 octobre après une 29e victoire en autant de combats, est suivi par 25 millions de personnes sur Instagram.

Il a posté un long message en russe dans lequel il regrette qu'"aujourd'hui, sous prétexte de lutter pour la liberté d'expression, les ennemis de l'islam (...) tentent d'offenser les sentiments de centaines de millions de croyants à travers le monde en dessinant des caricatures".

"Qu'Allah lâche Son châtiment sur quiconque empiète sur l'honneur du meilleur des hommes, son prophète Mahomet", conclut-il.

La veille, Nurmagomedov avait publié une photographie du président français Emmanuel Macron avec une empreinte de chaussure dessinée sur le visage.

"Que le Tout Puissant défigure cette ordure et tous ses disciples qui au nom de la liberté d'expression insultent la foi de plus d'un milliard et demi de musulmans", avait-il écrit dans un message en russe et en arabe.

"Croyez-moi, ces provocations auront pour eux de graves conséquences car les pieux ont toujours le dernier mot", avait poursuivi Khabib Nurmagomedov, 32 ans.

Emmanuel Macron a défendu le droit à la caricature au nom de la liberté d'expression, après la décapitation le 16 octobre par un islamiste d'un enseignant français qui avait montré à ses élèves des caricatures du prophète de l'islam.

Ces déclarations du président français ont déclenché des manifestations et une campagne de boycott des produits français dans certains pays musulmans.



