Le joueur Manchester City Benjamin Mendy, accusé de viols, placé en détention provisoire

Le défenseur international français de Manchester City Benjamin Mendy, 27 ans, accusé de quatre viols et une agression sexuelle, a été placé en détention provisoire, a décidé vendredi la justice britannique.



Vêtu d'un pantalon de survêtement noir et d'un pull à capuche rouge, Benjamin Mendy a comparu devant un tribunal de Chester (nord-ouest de l'Angleterre) où le juge a décidé son placement en détention provisoire. Le footballeur ne s'est exprimé que pour confirmer son nom, son adresse et sa date de naissance.