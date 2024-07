Le journal du mercato du 30/07: Naples fonce sur Romelu Lukaku, un jeune belge cité à Chelsea

Chelsea serait sur un dossier belge. Selon Fabrizio Romano, Mike Penders, qui joue à Genk au poste de gardien, serait pisté par les Blues. Le club londonien aurait même déjà entamé les discussions autour du jeune portier de 19 ans.

Chelsea are considering a move for 2005 born GK Mike Penders.



Talks are ongoing with Genk as reported by @BobFaesen, nothing agreed yet but club considering move for talented GK.



It’d NOT impact Jørgensen deal, it’d be one for the future if Chelsea decide to proceed. pic.twitter.com/RYjKehhtCa