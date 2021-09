Le magnifique geste d'un joueur de Liverpool à l'hôpital après sa grave blessure (photo)

Le jeune milieu de terrain de Liverpool, Harvey Elliott (18 ans), sorti sur une civière à l'heure de jeu contre Leeds, dimanche, après un tacle d'un adversaire expulsé pour ce geste, souffre d'une luxation de la cheville, a indiqué son entraîneur Jürgen Klopp.



"La cheville était luxée, on n'a pas réussi à la remettre en place, il est à l'hôpital, maintenant", a expliqué le coach allemand, visiblement encore sous le choc, au micro de Sky Sports, après le match.



Dans la soirée, le club a publié un communiqué évoquant "une grave blessure à la cheville", sans plus de précision.



Liverpool a cependant ajouté qu'Elliott avait quitté l'hôpital mais qu'il devra subir une intervention chirurgicale, ce qui laisse présager d'une absence se comptant en mois.

A l'hôpital, Elliot en a par ailleurs profité pour faire le bonheur d’un jeune garçon. Sur le lit d’à côté était couché un jeune footballeur qui s’est cassé le bras lors d’un match amateur dimanche après-midi. Pour le réconforter, Elliott lui a alors donné son maillot et une chaussure. Le garçon était évidemment fou de joie.

Nous étions tous choqués

C'est sur une contre-attaque lancée par Fabinho, qu'Elliott a reçu le ballon et le joueur néerlandais de Leeds, Pascal Struijk, qui arrivait derrière lui, s'est jeté pour essayer de le lui reprendre.



Elliot est tombé au sol et a immédiatement tenu sa jambe en criant, avec son pied tordu dans un angle anormal, alors que son coéquipier, Mohamed Salah, tout proche, appelait les médecins qui n'ont même pas attendu que l'arbitre interrompe le jeu pour entrer sur la pelouse.



Comme c'est la règle en cas de blessure trop "visuelle", la télévision anglaise n'a pas diffusé le ralenti du tacle, mais la réaction de Salah, qui s'est éloigné en mettant sa tête dans son maillot, confirmait la gravité de l'atteinte.



"J'ai vu immédiatement l'effet parce que j'ai vu que son pied n'était pas dans la bonne position, c'est pour ça que nous étions tous choqués", a encore expliqué Klopp sans se prononcer sur la longueur de l'indisponibilté du joueur, "il va falloir attendre", a-t-il seulement glissé.



Elliott a toutefois publié un message sur son compte Instagram pour remercier ceux qui lui avaient déjà fait part de leur émotion ou envoyé des voeux de rétablissement.



"Merci pour vos messages, les gars ! Le chemin de la guérison débute", a-t-il écrit sur une photo de lui apparemment dans une ambulance où il a le pouce levé, et suivi du hashtag #YNWA pour You'll Never Walk Alone (Tu ne marcheras jamais seul), l'hymne du club.



"Il va falloir qu'on soit là (pour lui) et on sera là (...) On va jouer au football sans lui mais on l'attendra parce que c'est vraiment un excellent, excellent, excellent joueur", a conclu Klopp.