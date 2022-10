Le malaise est total: Cristiano Ronaldo a refusé de monter au jeu contre Tottenham (vidéo)

Écarté du groupe et conc privé d'entraînement avec les pros, Cristiano Ronaldo est en grande difficulté à Manchester United. En cause, son comportement contre Tottenham, où CR7 était apparu en colère, quittant ses équipiers et le stade avant la fin du match.

Ce vendredi, en conférence de presse, Erik Ten Hag, l'entraîneur des Red Devils, a révélé que le Portugais avait en réalité refusé de monter au jeu contre les Spurs. C'est ce qui a entraîné la sanction. "C'est la deuxième fois. Il doit y avoir des conséquences. Je suis responsable de la culture du sport de haut niveau ici et je dois fixer des normes et des valeurs et je dois les contrôler", a lancé le Néerlandais. Certains médias anglais évoquent même un départ à prévoir dès le mois de janvier.

La rupture est totale.